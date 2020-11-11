Ученые восстановили внешность странного существа, которое жило 55 млн лет назад (фото)

Ученым из Университета Джона Хопкинса во время археологических раскопок удалось обнаружить останки странного существа в Индии. По данным археологов, этому животному не менее чем 55 миллионов лет. Также существуют подозрения, что это существо стало прародителем для большинства копытных видов, включая лошадей и носорогов. Подробности и фотографии, а также изображения возможной внешности животных опубликованы на Mail Online.

Ученые назвали животное камбайтерий (Cambaytherium). По размеру оно было как овца, а выглядело как помесь свиньи и собаки. По данным исследователей, существо является прямым предком особой группы копытных млекопитающих, в которую входили носороги и тапиры.

Это открытие дает представление о том, как мог бы выглядеть общий предок большинства копытных животных. Это был хороший бегун. Сравнивая его кости со многими другими живыми и вымершими млекопитающими, ученые установили, что камбайтерий был более примитивным, чем любой известный периссодактиль.

Несмотря на то, что впервые камбайтерия описали в 2015 году, ученым удалось найти достаточное количество останков и информации, чтобы составить его вероятный портрет совсем недавно. Также более свежие данные об этом существе подтверждают теорию о том, что происхождение лошадей можно проследить до Индии во время ее дрейфа на север с Мадагаскара.

Также ученые определили, что первые лошади были меньше собаки и постепенно расселились по другим континентам, включая Европу и США, когда Индия вторглась в Азию.

Напомним, что ранее археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации. Они выяснили, как древние люди долго сохраняли продукты в условиях жаркого климата.

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