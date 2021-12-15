ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые тестируют безигольную вакцину, которая будет защищать от новых штаммов COVID-19

Новина українською →
Британия, Среда 15 декабря 2021 18:18
Ученые тестируют безигольную вакцину, которая будет защищать от новых штаммов COVID-19 Коллаж РБК-Украина: британские ученые начали тестировать новую безыгольную вакцину от COVID-19
Автор: Роман Мирончук

В Британии начались испытания новой безыгольной вакцины от коронавируса, которая сможет защитить от будущих штаммов вируса.

Об этом сообщает BBC.

Новая вакцина будет вводиться с помощью струи воздуха. Такой метод разработал профессор Джонатан Хини из Кембриджского университета и исполнительный директор компании DIOSynVax.

В тестировании данной вакцины примут участие добровольцы в возрасте от от 18 до 50 лет. Оно будет проходить в Центре клинических исследований NIHR в Саутгемптоне.

"По мере появления новых вариантов (коронавируса, - ред.) и ослабления иммунитета нам нужны новые технологии", - заявил Профессор Хини.

По его словам, вакцина DIOS-CoVax использует другую технологию для борьбы с болезнью, которая может обеспечить гораздо более широкую защиту от вариантов COVID и других коронавирусов.

Он также подчеркнул, что это первый шаг к разработке универсальной вакцины от коронавируса.

Современные вакцины от COVID-19 используют гены, которые взяты из вирусного шипового белка, для кодирования антигенов. Они заставляют иммунную систему вырабатывать антитела.

В новой вакцине используются методы прогнозирования, чтобы имитировать более широкое семейство антигенов коронавируса, которые, как надеются ученые, обеспечат большую защиту.

Напомним, Доктор Комаровский рассказал, стоит ли вакцинироваться, если у человека аллергия на медпрепараты.

Мы также писали о том, что Билл Гейтс пожаловался на "теории заговора" и несправедливое распределение вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Вакцина от коронавируса
LITE
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы