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Вчені тестують безгольну вакцину, яка захищатиме від нових штамів COVID-19

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Британія, Середа 15 грудня 2021 18:18
Вчені тестують безгольну вакцину, яка захищатиме від нових штамів COVID-19 Колаж РБК-Україна: британські вчені почали тестувати нову безгольну вакцину від COVID-19
Автор: Роман Мирончук

У Британії почалися випробування нової безгольної вакцини від коронавірусу, яка зможе захистити від майбутніх штамів вірусу.

Про це повідомляє BBC.

Нова вакцина буде вводитися за допомогою струменя повітря. Такий метод розробив професор Джонатан Хіні з Кембриджського університету і виконавчий директор компанії DIOSynVax.

У тестуванні даної вакцини візьмуть участь добровольці у віці від від 18 до 50 років. Воно буде проходити в центрі клінічних досліджень NIHR в Саутгемптоні.

"У міру появи нових варіантів (коронавірусу, - ред.) і ослаблення імунітету нам потрібні нові технології", - заявив професор Хіні.

За його словами, вакцина DIOS-CoVax використовує іншу технологію для боротьби з хворобою, яка може забезпечити набагато ширший захист від варіантів COVID та інших коронавірусів.

Він також підкреслив, що це перший крок до розробки універсальної вакцини від коронавірусу.

Сучасні вакцини від COVID-19 використовують гени, взяті з вірусного шипового білка, для кодування антигенів. Вони змушують імунну систему виробляти антитіла.

У новій вакцині використовуються методи прогнозування, щоб імітувати більш широке сімейство антигенів коронавірусу, які, як сподіваються вчені, забезпечать більший захист.

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