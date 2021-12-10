Вакцинация от COVID при аллергии на медпрепараты: Комаровский рассказал, что делать

Доктор Комаровский считает, что при аллергических реакциях на медицинские препараты и даже при угрозе отека Квинке не стоит отказываться от вакцинации против коронавируса.

В программе " Час Голованова " на телеканале "Украина" Комаровский объяснил, почему нужно делать прививку даже с такими противопоказаниями.

Он отметил, что аллергия на медицинские препараты, на анестезию (при введении в состоянии наркоза), боязнь развития анафилактического шока останавливает людей от вакцинации.

Однако даже при таких противопоказаниях, по мнению Комаровского, нужно пойти и сделать прививку.

"Ну вот представьте, есть у человека аллергия на медицинские препараты. И вот такой человек заболевает коронавирусной инфекцией, попадает в больницу, тогда речь идет не об одном препарате, а о куче лекарств, которые он будет получать", - пояснил специалист.

Он добавил, что в такой ситуации разумнее будет получить один препарат, то есть вакцину, чтобы избежать потом десятка медикаментов, которые также могут вызвать аллергическую реакцию.

Но, по словам Комаровского, человек с аллергией на тот или иной препарат, сам должен спросить у медиков перед вакцинацией – все ли у них есть для оказания помощи в случае анафилактического шока после введения вакцины.

У врачей можно потребовать показать, есть ли у них в наличии адреналин и дексаметазон для оказания помощи при острой аллергической реакции, отека Квинке и других.

Также стоит поинтересоваться, умеют ли врачи быстро и грамотно оказать первую помощь в случае аллергической реакции.