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Билл Гейтс пожаловался на "теории заговора" и несправедливое распределение вакцин

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Среда 08 декабря 2021 20:57
Билл Гейтс пожаловался на "теории заговора" и несправедливое распределение вакцин Фото: Билл Гейтс (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Билл Гейтс раскритиковал ситуацию с распределением вакцин от коронавируса, из-за которой прививки получили мало людей из группы высокого риска в странах с низким уровнем доходов.

Об этом американский бизнесмен и филантроп написал в Gatesnotes.

Проблема распределения вакцин

Такое распределение препаратов миллиардер называет несправедливым и считает "самым большим разочарованием", говоря об итогах борьбы с пандемией COVID в мире в уходящем году.

"Мир проделал выдающуюся работу по производству и распространению миллиардов доз вакцины, но тот факт, что так мало людей из группы высокого риска в странах с низким уровнем доходов получили их, является неприемлемым", - отмечает Гейтс.

По словам предпринимателя, "просто нет смысла" в том, что так много людей с низким уровнем риска прошли вакцинацию до того, как удалось привить пожилых и имеющих те или иные заболевания.

Гейтс заявляет о необходимости изменить подход в мире с распределением доз в дальнейшем и "найти способы еще быстрее наращивать производство, в том числе за счет расширения глобального потенциала по производству вакцин и оказания помощи большему количеству стран в разработке, производстве и утверждении вакцин".

Распространение мифов о COVID-вакцинации

Еще одной проблемной областью, которая требует больше внимания, филантроп назвал поиск способов борьбы с фейками о вакцинации, что оказывает влияние на спрос на прививки в разных странах мира.

"Ясно, что дезинформация (включая теории заговора, в которых, к сожалению, участвую я) оказывает существенное влияние на желание людей пройти вакцинацию. Это часть более широкой тенденции к недоверию к учреждениям, и это одна из проблем, которые меня больше всего беспокоят в 2022 году", - признался Гейтс.

Ранее Билл Гейтс рассказал, когда завершится COVID-пандемия в мире, и высказался о появлении опасных штаммов.

Также сообщалось, что Билл Гейтс прогнозирует снижение опасности COVID-19 ниже уровня сезонного гриппа.

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Билл Гейтс вакцинация от коронавируса Коронавирус
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