Ученые спрогнозировали, когда Арктика полностью растает: катастрофа уже близко

Специалисты всего мира неоднократно били тревогу о том, что из-за изменения климата в Арктике начали таять многолетние ледники. Глобальное потепление может привести к тому, что этот процесс пойдет быстрее, что приведет к повышению уровня Мирового океана и гибели цивилизации.

Ученые объясняют, что понимание того, с какой скоростью происходит таяние ледников очень важно, чтобы вовремя принять меры по предотвращению катастрофы. Как сообщается в статье журнала Nature Climate Change, ледники в Северном Ледовитом океане тают намного быстрее, чем это предполагалось ранее. За последние 40 лет температура повысилась намного выше, чем это было заложено в прогнозах. Об этом пишет издание "Факты".

"Межледниковье, более теплый период 116−130 тысяч лет назад, служит потенциальным аналогом будущего изменения климата. Летняя инсоляция того периода в высоких северных широтах привела к тому, что температуры на суше в Арктике стали на четыре-пять градусов выше, чем в доиндустриальную эпоху. Моделирование климата ранее не могло уловить эти повышенные температуры — возможно, потому, что они не были способны правильно определить изменения в морских льдах. Мы же показываем, что последняя версия климатической модели Центра Хэдли Великобритании (HadGEM3) отражает более точный прогноз по климату во времена Микулинского межледниковья, включая повышенные температуры", - сообщили ученые.

Они отмечают, что явно недооценили скорость повышения температуры в атмосфере, ближайшей к уровню моря. А это, по словам профессора Йенса Хессельбьерга Кристенсена, привело к исчезновению морского льда намного быстрее, чем ожидалось. Кроме того, моделирование того, что ожидает нас в будущем, на основе данных по Микулинскому межледниковому периоду показывает: Арктика может целиком утратить свои морские льды к 2035 году.

Профессор добавил, что нынешнюю скорость еще только предстоит оценить, а также значение и последствия резкого повышения температуры.

"Изменения происходят столь быстро в летние месяцы. Морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем предсказывали большинство климатических моделей. Мы должны продолжать внимательно следить за изменениями температуры и учитывать в этих моделях правильные климатические процессы", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые бьют тревогу из-за того, что в мире появился новый океан.