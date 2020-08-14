Вчені спрогнозували, коли Арктика повністю розтане: катастрофа вже близько

Фахівці всього світу неодноразово били на сполох про те, що через зміни клімату в Арктиці почали танути багаторічні льодовики. Глобальне потепління може призвести до того, що цей процес піде швидше, що призведе до підвищення рівня Світового океану і загибелі цивілізації.

Вчені пояснюють, що розуміння того, з якою швидкістю відбувається танення льодовиків дуже важливо, щоб вчасно вжити заходів щодо запобігання катастрофи. Як повідомляється в статті журналу Nature Climate Change, льодовики в Північному Льодовитому океані тануть набагато швидше, ніж це передбачалося раніше. За останні 40 років температура підвищилася набагато вище, ніж це було закладено в прогнозах. Про це пише видання "Факти".

"Міжльодовиковий, більш теплий період 116-130 тисяч років тому, є потенційним аналогом майбутньої зміни клімату. Річна інсоляція того періоду у високих північних широтах призвела до того, що температури на суші в Арктиці стали на чотири-п'ять градусів вище, ніж у доіндустріальну епоху. Моделювання клімату раніше не могло вловити ці підвищені температури — можливо, тому, що вони не були здатні правильно визначити зміни в морських льодах. Ми ж показуємо, що остання версія кліматичної моделі Центру Хедлі Великобританії (HadGEM3) показує більш точний прогноз по клімату в часи Микулинського міжльодовиков'я, включаючи підвищені температури", - повідомили вчені.

Вони відзначають, що явно недооцінили швидкість підвищення температури в атмосфері, найближчій до рівня моря. А це, за словами професора Йенса Хессельбьерга Крістенсена, призвело до зникнення морського льоду набагато швидше, ніж очікувалося. Крім того, моделювання того, що чекає нас у майбутньому, на основі даних по Микулинському міжльодовиковому періоду показує: Арктика може цілком втратити свої морські льоди до 2035 року.

Професор додав, що нинішню швидкість ще тільки належить оцінити, а також значення і наслідки різкого підвищення температури.

"Зміни відбуваються настільки швидко в літні місяці. Морський лід, ймовірно, зникне швидше, ніж передбачали більшість кліматичних моделей. Ми повинні продовжувати уважно стежити за змінами температури та враховувати в цих моделях правильні кліматичні процеси", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учені б'ють на сполох через те, що у світі з'явився новий океан.