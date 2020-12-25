Ученые сделали сенсационную находку под ледниками: может полностью поменять представление о науке

Ученые сделали невероятное открытие в ледниках (Фото: pixabay.com)

Ученые из Университета штата Монтана в США обнаружили невероятную находку в ледниках. Они нашли в месте, где нет кислорода и жизни живые организмы. Процесс жизнедеятельности этих организмов поддерживался благодаря газообразному водороду. По мнению ученых, такое открытие может служить подтверждением гипотезы о том, что во Вселенной могут существовать и другие формы жизни.

Как рассказали в материале издания Express, исследователи изучали образцы с ледников в Канаде и Исландии и нашли там микроорганизмы, которые спокойно выживают без кислорода. В истории науки ранее были зафиксированы организмы, которые могут выживать в экстремальных условиях и дали им название – экстремофилы. Такие микроорганизмы могут жить и размножаться в кипящей воде, водной среде ядерных реакторов и даже в токсичных отходах. Теперь в список таких организмов добавились и те, которые живут в ледниках.

"Мы продолжали находить организмы, которые живут в этих системах и поддерживаются газообразным водородом", - рассказал один из авторов исследования доктор Эрик Данхэм.

Изначально исследователи не понимали, откуда под ледниками берется водород, но позже они обнаружили механизм его образования. В результате цепочки физических и химических процессов коренная порода под ледниками дробится на минералы под давлением чистого веса льда сверху, а потом образовывается водородный газ. Минералы соединяются с талой водой и производят водород.

По мнению ученых, колонии микробов под ледниками могли собрать этот газообразный водород и объединить его с углекислым газом для выработки биомассы. Подобные процессы могли произойти в среде других планет и это значит, что на многих из них может быть внеземная жизнь.

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