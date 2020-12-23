Болотный король: ученые обнаружили гигантского доисторического крокодила

Крокодил (иллюстративное фото: canva.com)

Ученые обнаружили останки одного из самых огромных известных науке крокодилов, живших на нашей планете. Как сообщается, древний крокодил в среднем достигал длины около пяти метров, считают исследователи. Присмыкающееся было обнаружено в штате Квинсленд в Австралии. Возраст находки оценивается в несколько миллионов лет. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных Eurek Alert.

Исследователи из Университета Квинсленда идентифицировали новый вид доисторического крокодила, который они назвали Paludirex vincenti по окаменелостям, впервые обнаруженным в 1980-х годах.

"Его окаменелый череп составляет около 65 сантиметров в длину, поэтому мы оцениваем Paludirex vincenti, по крайней мере, в пять метров длиной. Самый крупный крокодил существующий сегодня - это Индо-Тихоокеанский крокодил, Crocodylus porosus, который растет примерно до тех же размеров. Но у Paludirex vincenti череп был шире и тяжелее, так что он напоминал Индо-Тихоокеанского крокодила на стероидах", - рассказывает кандидат наук Университета Калифорнии Йорго Ристевски.

Палудирекс был одним из главных хищников Австралии несколько миллионов лет назад, способным охотиться на гигантских доисторических сумчатых.

"Водные пути Дарлинг-Даунс когда-то были очень опасным местом из-за этого", - добавил исследователь.

Ученые отмечают, что в Австралии жили и другие виды доисторических крокодилов. При этом специалисты сомневаются, что вид вымер из-за конкуренции с другими видами крокодилов.

"Альтернативное мнение состоит в том, что он вымер, когда климат высох, а речные системы, в которых он когда-то обитал, сократились. Сейчас мы исследуем оба сценария", - подчеркнул сотрудник университета.

Сообщается также, что найденный вид назвали в честь Джеффа Винсента, который и обнаружил гигантский окаменелый череп. В течение нескольких лет окаменевший череп был выставлен в Музее Квинсленда, прежде чем он был передан в дар музею Шиншиллы в 2011 году.

Напомним, что ранее ученые воссоздали вид древних животных, которые существовали более 250 миллионов лет назад.

До этого мы писали, что ученые показали, как выглядело древнее животное 150 млн лет назад.