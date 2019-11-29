Ученые сделали сенсационное открытие о лечении болезней сердца: все детали

Ученым удалось сделать новое открытие при исследовании целебного действия стволовых клеток. Исследователи провели эксперимент и обнаружили новый механизм воздействия клеток на больное сердце. Об этом свидетельствуют данные Медцентра в штате Цинциннати (США).

Так, ранее считалось, что стволовые клетки заменяют поврежденные при сердечном приступе клетки новыми, таким образом помогая человеку восстановиться после инфаркта.

Новые исследования подтверждают такое действие, но оказалось, что механизм лечения стволовыми клетками совершенно другой.

В ходе проведенных экспериментов выяснилось, что стволовые клетки не замещают поврежденные, а вызывают воспалительный процесс, провоцирующий реакцию организма - поврежденная область сердца заживает.

Ученые сделали открытие о действии стволовых клеток (фото: wisc.edu)

"Врожденный иммунитет резко менял клеточную активность вокруг поврежденного участка, снижая процесс фиброза", - отметили авторы исследования.

При фиброзе происходит разрастание соединительной ткани с рубцом, что после перенесенного приступа снижает функцию сердца.

Кроме того, выяснилось, что клетки нужно вводить непосредственно в орган вокруг поврежденной его части. Ранее стволовые клетки вводились в кровоток.