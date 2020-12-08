Ученые сделали неожиданное заявление о музыке: эти мелодии способны лечить

Ученые выяснили, что музыка способна уменьшить негативные эмоции, успокоить, снять стресс и даже помочь при выздоровлении. Некоторые мелодии имеют особенности облегчать депрессию, снимать боль и даже улучшать память.

Как сообщает "24 канал" со ссылкой на исследование NorthShore University HealthSystem, музыка может уменьшить частоту сердечных сокращений и снизить артериальное давление. Также она может понизить уровень кортизола и увеличить уровень гормонов серотонина (гормона счастья) и эндорфина (гормон удовольствия).

Музыка не заменит специальные препараты, но может снизить уровень стресса и уменьшить интенсивность болевых ощущений.

Она поднимает настроение и облегчает симптомы депрессии, так как запускает биохимические процессы, которые снижают стресс. Начинается запуск выработки гормона дофамина, который отвечает не только за ощущение удовольствия, но и за стремления, желания, принятие решений, восприятие действительности. Специалисты советуют после стресса или во время депрессии слушать музыку, которая настраивает на позитив.

Терапия музыкой не способна вылечить от болезни Альцгеймера или деменции, но может облегчить некоторые симптомы – помогает расслабиться и поднимает настроение.

Во время занятий спортом музыка помогает повысить физическую активность и работоспособность. Особенно она эффективна при тяжелых упражнениях или на занятиях, где нужен четкий ритм.

Кроме того, музыка помогает не переедать. Для этого нужно включить фоном медленную музыку и сразу темп поглощения пищи начнет замедляться. Человек успеет почувствовать насыщение намного быстрее и не станет есть лишнее.

Как рассказали ученые из Университета Невады, разная музыка может по-разному влиять на человека.

Ритмичная музыка помогает успокоиться и сосредоточиться.

Инди, кельтские, индийские мотивы со струнными, барабанами и флейтой помогают эффективно расслабиться.

Классическая или джазовая музыка в сочетании со звуками природы (дождь, птицы) хорошо помогает при стрессах.

Самое важное – слушать ту музыку, которая нравится и не заставлять себя специально прослушивать какие-то определенные мелодии для успокоения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые раскрыли феномен влияния музыки на мозг человека.

А также рассказывали о том, что ученые назвали возраст, в котором алкоголь пить особенно опасно.