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Трамп предупредил Джонсона об угрозах от Huawei в процессе запуска 5G

Новости » В мире     26.01.2020 - 22:33
Трамп предупредил Джонсона об угрозах от Huawei в процессе запуска 5G
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп предложил Джонсону, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты создали совместный проект

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) создаст большую угрозу для ее национальной безопасности. Об этом сообщает The Sunday Times.

Стороны провели телефонный разговор и Трамп предложил Джонсону, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты создали совместный проект, который стал бы альтернативой участия Huawei в развитии сети 5G в Британии. Однако, Лондон считает, что это займет очень много времени.

Впрочем, британский Совет национальной безопасности после заседания под руководством премьера согласилась предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.

Напомним, Канада еще не приняла окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к созданию сети 5G в стране.

Ранее США продлили лицензию на 90 дней, что позволяет американским компаниям поставлять продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, не затрагия национальную безопасность США.

Отметим, что Минторговли США включило Huawei в черный список, поскольку деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.

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Новости Украины Дональд ТрампHuaweiБорис Джонсон
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