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Кабмин одобрил тендеры на 5G и решение для запуска интернета в самолетах

Новости » Телеком & IT     15.01.2020 - 14:30
Кабмин одобрил тендеры на 5G и решение для запуска интернета в самолетах
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин принял решение для обеспечения сел качественным интернетом

Кабинет министров Украины поддержал изменения в Национальную таблицу распределения полос радиочастот, которые позволят пользоваться интернетом во время полета в самолете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Правительство приняло решение о расширении диапазона для мобильной связи, что позволит обеспечить села и отдаленные регионы качественным интернетом.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете… Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении (распространение высокоскоростного интернета в селах, - ред.): теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине внедряют технологии для обеспечения доступа к интернету в самолетах. В частности, в марте 2019 года для этого Государственному космическому агентству разрешили эксплуатировать радиолокационную станцию 5Н86 "Днепр" в Мукачево Закарпатской области. Кроме того, правительство выделило отдельные полосы частот для работы РЛС "Днепр" и спутниковой связи на самолетах.

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