Ученые развеяли главный миф о пользе мультивитаминных комплексов: вы удивитесь

Витаминные комплексы – это, в большинстве своем, БАДы, которые многие начинают принимать для поддержания красоты и здоровья. В практически любом супермаркете всегда можно найти комплексы витаминов, так как они не всегда являются лекарственным средством, хотя и должны приниматься под наблюдением врача. Этот хорошо разрекламированный продукт, на самом деле, не имеет такой большой пользы, как рассказывают маркетологи. Ученые объяснили, что не так с мультивитаминными комплексами и чем их лучше заменить. Об этом пишет издание Science Alert.

С научной точки зрения термин "мультивитамин" расплывчат. Предполагается, что в такой таблетке или капсуле содержится большинство необходимых витаминов и минералов на уровне, близком к рекомендуемым суточным потребностям. Минимум – три витамина и минерала в одной капсуле.

Наука показывает, что люди, принимающие мультивитамины, имеют тенденцию к более высокому потреблению микроэлементов из своего рациона, чем те, кто их не употребляет. И те же самые люди с большей вероятностью будут иметь более низкий индекс массы тела и более высокий уровень физической активности – все факторы, которые связаны с улучшением здоровья. Однако дают ли мультивитамины дополнительный толчок здоровью за пределами того, что может предложить диета и образ жизни? Большинство исследований до сих пор не могут окончательно доказать, имеет ли прием поливитаминов пользу для здоровья.

В одном из крупнейших наблюдательных исследований, посвященных изучению мультивитаминов и их влияния на здоровье, приняли участие более 160 000 женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет. Более 40 процентов из них принимали поливитаминные добавки, однако за 8 лет исследования не было обнаружено связи между приемом этих добавок с риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний или преждевременной смерти.

Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то самый последний систематический обзор и метаанализ 18 обсервационных исследований с участием более 2 миллионов участников не выявили никакой связи между приемом поливитаминных добавок и исходами сердечно-сосудистых заболеваний, включая смертность. В 2006 году выяснилось, что прием поливитаминов не снижает риск развития каких-либо хронических заболеваний.

Совсем недавнее исследование рассматривало преимущества поливитаминов с использованием рандомизированного контролируемого исследования. С участием более 14 000 мужчин-врачей в Соединенных Штатах в возрасте 50 лет и старше не было обнаружено никакой пользы от приема поливитаминов широкого спектра действия в снижении риска сердечного приступа, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть некоторые доказательства того, что мультивитамины, включающие высокие дозы антиоксидантов, могут помочь снизить риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации, но ученые ждут более качественных исследований, чтобы подтвердить это.

Доктор Каролин Найнабер-Руссо, специалист по питанию из Северо-Западного университета, считает, что мультивитаминные комплексы могут принести больше вреда, чем пользы.

"На самом деле, некоторые добавки могут быть вредными. Бета-каротин, принимаемый отдельно или вместе с другими витаминами, повышает риск развития рака легких у курильщиков. Фактически, метаанализ рандомизированных контролируемых исследований 2010 года, в которых использовались антиоксидантные добавки для профилактики рака, не выявил никаких клинических доказательств в пользу антиоксидантных добавок, содержащих витамин А, витамин С, Витамин Е, бета-каротин или селен", - уточняет медик.

Также ученые уверены, что сбалансированное питание, основывающееся на богатых витаминами растительных продуктах, смогут дать гораздо больше витаминов, которые усвоятся естественными путем, чем витаминные комплексы. Кроме того, врачи подчеркнули, что комплексы, включающие высокие дозы антиоксидантов, эффект которых был доказан, хоть и небольшой, стоят гораздо дороже тех, которые рекламируются маркетологами.

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