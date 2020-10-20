Вчені розвіяли головний міф про користь мультивітамінних комплексів: ви здивуєтеся

Вітамінні комплекси – це, в більшості своїй, БАДи, які багато хто починає приймати для підтримки краси та здоров'я. В практично будь-якому супермаркеті завжди можна знайти комплекси вітамінів, оскільки вони не завжди є лікарським засобом, хоча і повинні прийматися під наглядом лікаря. Цей добре розрекламований продукт насправді не має такої великої користі, як розповідають маркетологи. Вчені пояснили, що не так з мультивітамінними комплексами та чим їх краще замінити. Про це пише видання Science Alert.

З наукової точки зору термін "мультивітамін" розпливчастий. Передбачається, що в такий таблетці або капсулі міститься більшість необхідних вітамінів і мінералів на рівні, близькому до рекомендованих добовим потребам. Мінімум – три вітаміни та мінерали в одній капсулі.

Наука показує, що люди, які приймають мультивітаміни, мають тенденцію до більш високого споживання мікроелементів зі свого раціону, ніж ті, хто їх не вживає. І ті ж самі люди з більшою ймовірністю будуть мати більш низький індекс маси тіла і більш високий рівень фізичної активності – всі фактори, які пов'язані з поліпшенням здоров'я. Проте чи дають мультивітаміни додатковий поштовх здоров'ю за межами того, що може запропонувати дієта і спосіб життя? Більшість досліджень досі не можуть остаточно довести, чи має прийом полівітамінів користь для здоров'я.

В одному з найбільших спостережних досліджень, присвячених вивченню мультивітамінів та їх впливу на здоров'я, взяли участь понад 160 000 жінок у постменопаузі у віці від 50 до 79 років. Понад 40 відсотків з них приймали полівітамінні добавки, однак за 8 років дослідження не було виявлено зв'язку між прийомом цих добавок з ризиком розвитку раку, серцево-судинних захворювань або передчасною смертю.

Що стосується серцево-судинних захворювань, то останній систематичний огляд і метааналіз 18 обсервацій досліджень за участю понад 2 мільйонів учасників не виявили ніякого зв'язку між прийомом полівітамінних добавок і наслідками серцево-судинних захворювань, включаючи смертність. У 2006 році з'ясувалося, що прийом полівітамінів не знижує ризик розвитку яких-небудь хронічних захворювань.

Зовсім недавнє дослідження розглядало переваги полівітамінів з використанням рандомізованого контрольованого дослідження. З участю понад 14 000 чоловіків-лікарів у Сполучених Штатах у віці 50 років і старше не було виявлено ніякої користі від прийому полівітамінів широкого спектра дії для зниження ризику серцевого нападу, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань.

Є деякі докази того, що мультивітаміни, що містять високі дози антиоксидантів, можуть допомогти знизити ризик розвитку катаракти та вікової макулярної дегенерації, але вчені чекають більш якісних досліджень, щоб підтвердити це.

Доктор Каролін Найнабер-Руссо, фахівець з харчування з Північно-Західного університету, вважає, що мультивітамінні комплекси можуть принести більше шкоди, ніж користі.

"Насправді, деякі добавки можуть бути шкідливими. Бета-каротин, який приймається окремо або разом з іншими вітамінами, підвищує ризик розвитку раку легенів у курців. Фактично, метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень 2010 року, в яких використовувалися антиоксидантні добавки для профілактики раку, не виявив жодних клінічних доказів на користь антиоксидантних добавок, що містять вітамін А, вітамін С, Вітамін Е, бета-каротин або селен", - уточнює медик.

Також вчені впевнені, що збалансоване харчування, що ґрунтується на багатих вітамінами рослинних продуктах, зможуть дати набагато більше вітамінів, які засвояться природними шляхом, ніж вітамінні комплекси. Крім того, лікарі підкреслили, що комплекси, які включають високі дози антиоксидантів, ефект яких був доведений, хоч і невеликий, коштують набагато дорожче тих, які рекламуються маркетологами.

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