Ученые разгадали тайну 2000-летней жидкости из гробницы (фото)

Ученым удалось разгадать тайну жидкости из бронзового сосуда, который они нашли во время раскопок гробницы. Ее возраст около 2000 лет. При тестировании выяснилось, что она содержит спирт.

К такому неожиданному выводу пришли китайские ученые. Они уверены, что жидкость использовалась в лекарственных целях. В частности, ее применяли для остановки кровотечения и уменьшения воспаления, пишет Daily Mail.

Сейчас исследователи продолжают анализ изотопов углерода и азота и другие исследования жидкости. Они стремятся получить больше информации про сырье, из которого делали напиток, как его производили и для чего использовали.

Интересно, что сосуд для хранения загадочной жидкости сделан в форме лебедя. Почему именно так - тоже предстоит выяснить.

Ученые разгадали тайну древней жидкости (фото: dailymail.co.uk)

Гробницу, в которой две тысячи лет хранилась жидкость, нашли во время реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае текущего года. Исследователи полагают, что построили ее во времена конца династии Цинь (221-207 годы до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до 8 года нашей эры).

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