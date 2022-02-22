Ученые рассказали, когда у женщин больше всего выпадают волосы: как сохранить шевелюру

С возрастом и мужчины, и женщины начинают терять волосы. Также женщины имеют дополнительный риск облысения во время перехода к менопаузе.
Об этом пишет MedicalXpress.
По словам ученых выпадение волос у женщин по типу (FPHL) является самым распространенным расстройством. Отмечается, что во время него волосок постепенно истончается по линии пробора, а затем с последующим нарастающим диффузным выпадением волос, что распространяется от верхушки.
Как известно, диффузное выпадение волос – это процесс равномерного поредения волос по всей поверхности головы. К тому же не происходит гибель волосяных фолликулов, а они просто впадают в "спячку".
Также выпадение волос по женскому типу может развиться в любое время между подростковым возрастом и периодом постменопаузы.
Поэтому ученые наглядно показали, что гормональные изменения, связанные с менопаузой, влияют на волосы на голове, уменьшают их диаметр и ограничивают рост.
В исследовании приняли участие 178 женщин, которые обратились в клинику из-за менопаузы.
В обследованный 52,2% обнаружили FPHL. Распространенность выпадения волос по женскому типу увеличивалась с возрастом.
По словам исследователей, высокий индекс ожирения был связан с повышенной распространенностью и ухудшением выпадения волос по женскому типу у женщин в постменопаузе.
Отмечается, что выпадение волос может повлиять на самооценку женщины и общее качество жизни. Все потому, что это влияет на ее внешний вид и уверенность в себе.
Добавим, что избежать этого совсем нельзя, потому что это естественный процесс. А вот минимизировать потерю волос поможет:
Ранее мы сообщали, что ученые в суши обнаружили ингредиент, который спасает от облысения.
Также мы писали о напитке, который негативно влияет на состояние волос и может способствовать облысение.