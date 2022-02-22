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Ученые рассказали, когда у женщин больше всего выпадают волосы: как сохранить шевелюру

Автор: Татьяна Самарук

С возрастом и мужчины, и женщины начинают терять волосы. Также женщины имеют дополнительный риск облысения во время перехода к менопаузе.

Об этом пишет MedicalXpress.

Почему выпадают волосы

По словам ученых выпадение волос у женщин по типу (FPHL) является самым распространенным расстройством. Отмечается, что во время него волосок постепенно истончается по линии пробора, а затем с последующим нарастающим диффузным выпадением волос, что распространяется от верхушки.

Как известно, диффузное выпадение волос – это процесс равномерного поредения волос по всей поверхности головы. К тому же не происходит гибель волосяных фолликулов, а они просто впадают в "спячку".

Также выпадение волос по женскому типу может развиться в любое время между подростковым возрастом и периодом постменопаузы.

Поэтому ученые наглядно показали, что гормональные изменения, связанные с менопаузой, влияют на волосы на голове, уменьшают их диаметр и ограничивают рост.

Ученые рассказали, когда у женщин больше выпадают волосы (freepik)

Как выпадение волос влияет на женщин

В исследовании приняли участие 178 женщин, которые обратились в клинику из-за менопаузы.

В обследованный 52,2% обнаружили FPHL. Распространенность выпадения волос по женскому типу увеличивалась с возрастом.

По словам исследователей, высокий индекс ожирения был связан с повышенной распространенностью и ухудшением выпадения волос по женскому типу у женщин в постменопаузе.

Отмечается, что выпадение волос может повлиять на самооценку женщины и общее качество жизни. Все потому, что это влияет на ее внешний вид и уверенность в себе.

Добавим, что избежать этого совсем нельзя, потому что это естественный процесс. А вот минимизировать потерю волос поможет:

  • регулярный массаж головы, который поможет усилить кровообращение и активизировать рост новых волосков;
  • коррекция рациона питания;
  • правильный домашний уход;
  • защита локонов от негативного воздействия внешних факторов

Ранее мы сообщали, что ученые в суши обнаружили ингредиент, который спасает от облысения.

Также мы писали о напитке, который негативно влияет на состояние волос и может способствовать облысение.

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