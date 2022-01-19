Ученые провели исследование и обнаружили уникальное свойство одного из ингредиентов суши. В частности, он способен восстановить рост волос.

Об этом пишет Ехргеѕѕ .

Так, речь идет о соусе васаби, который добавляют вместе с блюдом.

В исследовании говорится о содержании в пряной пасте большого количества специального химического вещества 6-MSITC или изосапонарину . Ученые говорят, что этот элемент пробуждает клетки, которые отвечают за рост волос на коже головы человека.

Впоследствии исследование подтвердило способность химического изосапонарину активировать клетки волоска, тем самым позволяя им реагировать на внешние раздражители.

Кроме того, васаби способствует выработке коллагена, необходимого для восстановления.

Также Ученые доказали высокую эффективность этого химического вещества именно при лечении мужского облысения.

Чтобы изосапонарин был эффективным, паста должна контактировать с кожей головы человека.

Васаби спасает от облысения (freepik)

Отметим, что васаби способствует борьбе с кариесом, ведь в его состав входит вещества, которые убивают вредные бактерии, разрушая зубы.

К тому же васаби препятствует образованию тромбов.

Также это замечательное антиастматическое средство.