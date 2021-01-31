Ученые рассказали, вредно ли спать после обеда

Сон после обеда полезен для мозга (иллюстративное фото: freepik.com)

Ученые доказали, что послеобеденный сон может улучшить показатели когнитивного здоровья. Исследования показали наличие взаимосвязи между дневным сном и когнитивными функциями, включая ориентацию, речь и память.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале General Psychiatry.

Ученые поставили перед собой задачу поиска факторов, влияющих на увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья. Медики и исследователи были сфокусированы на влиянии сна на работу мозга. Так как сон не был распространен среди молодых людей, ученые для более равномерной ключевой группу исследования выбрали пожилых людей. В нем приняли участие 2214 человек, среди которых 1534 имели послеобеденный сон.

В ходе исследования ученые оценивали их когнитивные способности с помощью мини-экзамена психического состояния и нейропсихологических тестов. Среди всех испытуемых 739 пожилых людей добровольно сдали анализы крови на липиды.

В результате ученым удалось зафиксировать значительные различия в когнитивных функциях и уровне липидов в крови между теми, кто спал и не спал после обеда. В настоящем исследовании дневной сон привел к улучшению когнитивных функций, включая ориентацию, речь и память. Испытуемые с привычкой дремать днем также имели более высокий уровень триглицеридов, чем те, кто не дремал.

По мнению китайских ученых, помимо расслабления, дневной сон действительно уменьшает общее воспаление, которое возникает в мозге с возрастом.

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