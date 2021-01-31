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Вчені розповіли, чи шкідливо спати після обіду

Неділя 31 січня 2021 11:32
Вчені розповіли, чи шкідливо спати після обіду
Сон після обіду корисний для мозку (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Вчені довели, що післяобідній сон може поліпшити показники когнітивного здоров'я. Дослідження показали наявність взаємозв'язку між денним сном і когнітивними функціями, включаючи орієнтацію, мовлення і пам'ять.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі General Psychiatry.

Вчені поставили перед собою завдання пошуку факторів, що впливають на збільшення тривалості життя і поліпшення здоров'я. Медики та дослідники були сфокусовані на впливі сну на роботу мозку. Оскільки сон не був поширений серед молодих людей, вчені для більш рівномірної ключової групи дослідження обрали літніх людей. У ньому взяли участь 2214 осіб, серед яких 1534 мали післяобідній сон.

У ході дослідження вчені оцінювали їх когнітивні здібності за допомогою мінііспиту психічного стану і нейропсихологічних тестів. Серед всіх випробовуваних 739 літніх людей добровільно здали аналізи крові на ліпіди.

У результаті вченим вдалося зафіксувати значні відмінності в когнітивних функціях і рівні ліпідів у крові між тими, хто спав і не спав після обіду. У цьому дослідженні денний сон призвів до покращення когнітивних функцій, включаючи орієнтацію, мовлення і пам'ять. Випробовувані зі звичкою дрімати вдень також мали більш високий рівень тригліцеридів, ніж ті, хто не дрімав.

На думку китайських учених, крім розслаблення, денний сон дійсно зменшує загальне запалення, яке виникає в мозку з віком.

До цього дієтологи розповіли, як сон впливає на фігуру і схуднення.

Також ми назвали чотири ранкові звички, які заважають схуднути.

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