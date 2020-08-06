Ученые рассказали, как цвет глаз связан с тягой к спиртному

Американским ученым удалось найти связь между цветом ваших глаз и пристрастием к спиртным напиткам. Как оказалось, люди с определенным окрасом радужки имеют особую тягу к алкоголю и могут даже попасть в зависимость от него.

Так, исследователи из Университета Питтсбурга, США, изучили личные данные более тысячи людей и пришли к интересным выводам. Об этом пишет Daily Mail.

Как оказалось, люди с глазами светлых цветов подвержены более высокому риску стать алкоголиками, нежели обладатели темных глаз.

"Результаты наших исследований предполагают интригующую возможность использовать цвет глаз пациента для диагностирования его зависимости от алкоголя", - говорится в статье научного журнала American Journal of Medical Genetics.

В исследовании принимали участие 1263 добровольца. При этом учитывался их возраст, пол, а также генетика. Обладатели глаз светлых оттенков серого, зеленого и голубого цвета проявили куда более высокую зависимость от алкоголя, нежели люди с темным цветом глаз.

Исследователям удалось выяснить, что гены отвечающие за цвет наших глаз, находятся на одной хромосоме с теми генами, которые контролируют зависимость человека от алкоголя.

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