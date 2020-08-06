Вчені з'ясували, як колір очей пов'язаний з тягою до спиртного

Американським вченим вдалося знайти зв'язок між кольором ваших очей і пристрастю до спиртних напоїв. Як виявилося, люди з певним забарвленням райдужки мають особливу тягу до алкоголю і можуть навіть потрапити в залежність від нього.

Так, дослідники з Університету Піттсбурга, США, вивчили особисті дані понад тисячі людей і прийшли до цікавих висновків. Про це пише Daily Mail.

Як виявилося, люди з очима світлих кольорів більше ризикують стати алкоголіками, ніж володарі темних очей.

"Результати наших досліджень припускають інтригуючу можливість використовувати колір очей пацієнта для діагностування його залежності від алкоголю", - йдеться в статті наукового журналу American Journal of Medical Genetics.

У дослідженні брали участь 1263 добровольців. При цьому враховувався їх вік, стать, а також генетика. Володарі очей світлих відтінків сірого, зеленого і блакитного кольору проявили куди більш високу залежність від алкоголю, ніж люди з темним кольором очей.

Дослідникам вдалося з'ясувати, що гени, які відповідають за колір наших очей, знаходяться на одній хромосомі з тими генами, які контролюють залежність людини від алкоголю.

Відзначимо, що в Україні може зникнути імпортний алкоголь. Це пов'язано з вимогами щодо кодування кожної пляшки, яка ввозиться в нашу країну.

Раніше вчені назвали найкорисніші види алкоголю, який можна пити хоч кожен день.

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