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Ученые рассказали, как цвет глаз связан с тягой к спиртному

Четверг 06 августа 2020 20:20
Ученые рассказали, как цвет глаз связан с тягой к спиртному
Ученые рассказали про связь алкоголя и цвета глаз (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые сделали невероятное открытие про цвет радужки глаз и алкоголизм

Американским ученым удалось найти связь между цветом ваших глаз и пристрастием к спиртным напиткам. Как оказалось, люди с определенным окрасом радужки имеют особую тягу к алкоголю и могут даже попасть в зависимость от него.

Так, исследователи из Университета Питтсбурга, США, изучили личные данные более тысячи людей и пришли к интересным выводам. Об этом пишет Daily Mail.

Как оказалось, люди с глазами светлых цветов подвержены более высокому риску стать алкоголиками, нежели обладатели темных глаз.

"Результаты наших исследований предполагают интригующую возможность использовать цвет глаз пациента для диагностирования его зависимости от алкоголя", - говорится в статье научного журнала American Journal of Medical Genetics.

В исследовании принимали участие 1263 добровольца. При этом учитывался их возраст, пол, а также генетика. Обладатели глаз светлых оттенков серого, зеленого и голубого цвета проявили куда более высокую зависимость от алкоголя, нежели люди с темным цветом глаз.

Исследователям удалось выяснить, что гены отвечающие за цвет наших глаз, находятся на одной хромосоме с теми генами, которые контролируют зависимость человека от алкоголя.

Отметим, что в Украине может исчезнуть импортный алкоголь. Это связано с требованиями по кодированию каждой бутылки, которая ввозится в нашу страну.

Ранее ученые назвали самые полезные виды алкоголя, который можно пить хоть каждый день.

Также мы писали, как разные виды алкоголя влияют на наше настроение, вызывая чувство от эйфории до депрессии.

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