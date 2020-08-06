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Вчені з'ясували, як колір очей пов'язаний з тягою до спиртного

Четвер 06 серпня 2020 20:20
Вчені з'ясували, як колір очей пов'язаний з тягою до спиртного
Вчені розповіли про зв'язок алкоголю і кольору очей (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені зробили неймовірне відкриття про колір райдужки очей і алкоголізм

Американським вченим вдалося знайти зв'язок між кольором ваших очей і пристрастю до спиртних напоїв. Як виявилося, люди з певним забарвленням райдужки мають особливу тягу до алкоголю і можуть навіть потрапити в залежність від нього.

Так, дослідники з Університету Піттсбурга, США, вивчили особисті дані понад тисячі людей і прийшли до цікавих висновків. Про це пише Daily Mail.

Як виявилося, люди з очима світлих кольорів більше ризикують стати алкоголіками, ніж володарі темних очей.

"Результати наших досліджень припускають інтригуючу можливість використовувати колір очей пацієнта для діагностування його залежності від алкоголю", - йдеться в статті наукового журналу American Journal of Medical Genetics.

У дослідженні брали участь 1263 добровольців. При цьому враховувався їх вік, стать, а також генетика. Володарі очей світлих відтінків сірого, зеленого і блакитного кольору проявили куди більш високу залежність від алкоголю, ніж люди з темним кольором очей.

Дослідникам вдалося з'ясувати, що гени, які відповідають за колір наших очей, знаходяться на одній хромосомі з тими генами, які контролюють залежність людини від алкоголю.

Відзначимо, що в Україні може зникнути імпортний алкоголь. Це пов'язано з вимогами щодо кодування кожної пляшки, яка ввозиться в нашу країну.

Раніше вчені назвали найкорисніші види алкоголю, який можна пити хоч кожен день.

Також ми писали, як різні види алкоголю впливають на наш настрій, викликаючи почуття від ейфорії до депресії.

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