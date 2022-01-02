Ученые рассказали, почему на самом деле вымерли динозавры

Эксперты полагают, что вымирание динозавров происходило постепенно, а не внезапно, как предполагалось ранее. Выводы стали шоком для ученых, которые их сделали.

Что произошло

Согласно исследования, гибель динозавров, вероятно, началась 76 миллионов лет назад - целых 10 миллионов лет до падения легендарного астероида.

Исследование также указывает на массовое вымирание в период позднего мелового периода, называемого кампанским периодом, и это не связано с космическими породами.

По мнению исследователей, двумя наиболее значительными факторами, повлиявшими на вымирание динозавров, были:

Меняющийся климат;

Исчезновение разновидности динозавров, питающихся растениями.

К тому времени, когда астероид упал на Землю, динозавры уже вымирали. Ученые предполагают, что это снижение их популяции было настолько серьезным, что к моменту падения астероида, вероятно, оставался только один вид динозавров - тираннозавры. Они были плотоядными - питались преимущественно мясом.

Исследование

Ученые использовали набор данных, составленный из 1600 окаменелостей 247 видов динозавров из шести основных семейств, включая тираннозавров и гадрозавров, питающихся растениями.