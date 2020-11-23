Ученые рассказали, почему категорически нельзя полностью отказываться от мяса в рационе

У людей, которые полностью исключают из рациона мясо, могут быть серьезные проблемы с костями. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета в Великобритании. Они выяснили, что приверженцы веганской диеты, намного чаще сталкиваются с переломами костей, чем те, кто регулярно употребляет мясо.

Как сообщает издание Green Post, для исследования было приглашено более 54 тысяч добровольцев. Они были поделены на две группы: одна придерживалась веганской или вегетарианской диеты, а вторая – регулярно употребляла в пищу мясо и рыбу.

Участники сообщили почти о 4 тысячах переломов и как выяснили авторы исследования, у тех добровольцев, которые не ели мяса, наблюдалось пониженное поступление кальция и белка в организм с едой. А это приводило к увеличению хрупкости костей. У вегетарианцев, которые ели рыбу, но при этом совершенно не употребляли мясо, также оказался высокий риск переломов по сравнению с теми, кто ел мясо.

У веганов в среднем был понижен индекс массы тела, а частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек. Самыми уязвимыми оказались кости бедра – риск переломов увеличился в два раза.

Ученые отметили, что правильно сбалансированная растительная диета повышает поступление питательных веществ и снижает риск развития диабета, но при этом нужно тщательно следить за уровнем кальция и белка, чтобы предотвратить ломкость костей.

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