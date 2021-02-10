UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ученые рассказали о новой опасности употребления кофе во время беременности

Автор: Роман Мирончук

В наши дни эксперты считают, что беременная женщина ежедневно может употреблять до 300 мг кофеина. По данным нового исследования, гораздо меньшее количество кофеина может оказывать влияние на мозг плода.

Об том сообщают исследователи из Института нейробиологии им. Дель Монте при Медицинском центре Университета Рочестера.

Популярные новости
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье 07 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021

Новое исследование показывает, что кофеин во время беременности может изменить важные мозговые процессы. В результате это может стать причиной поведенческих проблем ребенка в более позднем возрасте.

Ученые проанализировали тысячи снимков мозга детей в возрасте 9-10 лет и пришли к выводу, что в структуре мозга детей, матери которых пили кофе во время беременности, произошли изменения.

У таких детей наблюдались поведенческие проблемы, проблемы с вниманием и даже гиперактивность. По словам ученых, именно кофеин в период беременности их мам стал причиной таких симптомов.

"Это своего рода небольшие эффекты, и они не вызывают ужасных психических состояний, но вызывают минимальные, но заметные поведенческие проблемы, которые должны заставить нас задуматься о долгосрочных эффектах потребления кофеина во время беременности", - сказал директор Института нейробиологии им. Дель Монте Джон Фокс.

Напомним, эксперт ЮНИСЕФ объяснила, можно ли вакцинироваться от COVID-19 беременным и онкобольным.

Мы также писали о том, что в Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины беременностьздоровье
Читайте также
Врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение
Эти ежедневные привычки приводят к потере зрения: будьте внимательны
Прогноз погоды