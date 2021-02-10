Ученые рассказали о новой опасности употребления кофе во время беременности

Новое исследование показывает, что кофеин во время беременности может изменить важные мозговые процессы. В результате это может стать причиной поведенческих проблем ребенка в более позднем возрасте.

Ученые проанализировали тысячи снимков мозга детей в возрасте 9-10 лет и пришли к выводу, что в структуре мозга детей, матери которых пили кофе во время беременности, произошли изменения.

У таких детей наблюдались поведенческие проблемы, проблемы с вниманием и даже гиперактивность. По словам ученых, именно кофеин в период беременности их мам стал причиной таких симптомов.

"Это своего рода небольшие эффекты, и они не вызывают ужасных психических состояний, но вызывают минимальные, но заметные поведенческие проблемы, которые должны заставить нас задуматься о долгосрочных эффектах потребления кофеина во время беременности", - сказал директор Института нейробиологии им. Дель Монте Джон Фокс.