Вчені розповіли про нову небезпеку вживання кави під час вагітності

Нове дослідження показує, що кофеїн під час вагітності може змінити важливі мозкові процеси. В результаті це може стати причиною поведінкових проблем дитини в більш пізньому віці.

Вчені проаналізували тисячі знімків мозку дітей у віці 9-10 років і прийшли до висновку, що в структурі мозку дітей, матері яких пили каву під час вагітності, відбулися зміни.

У таких дітей спостерігалися поведінкові проблеми, проблеми з увагою і навіть гіперактивність. За словами вчених, саме кофеїн у період вагітності їх мам став причиною таких симптомів.

"Це свого роду невеликі ефекти, і вони не викликають жахливих психічних станів, але викликають мінімальні, але помітні поведінкові проблеми, які повинні змусити нас задуматися про довгострокові ефекти споживання кофеїну під час вагітності", - сказав директор Інституту нейробіології їм. Дель Монте Джон Фокс.