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Ученые рассказали о новой опасности употребления кофе во время беременности

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 07:03
Ученые рассказали о новой опасности употребления кофе во время беременности Ученые провели новое исследование о влиянии кофе на мозг ребенка (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В наши дни эксперты считают, что беременная женщина ежедневно может употреблять до 300 мг кофеина. По данным нового исследования, гораздо меньшее количество кофеина может оказывать влияние на мозг плода.

Об том сообщают исследователи из Института нейробиологии им. Дель Монте при Медицинском центре Университета Рочестера.

Новое исследование показывает, что кофеин во время беременности может изменить важные мозговые процессы. В результате это может стать причиной поведенческих проблем ребенка в более позднем возрасте.

Ученые проанализировали тысячи снимков мозга детей в возрасте 9-10 лет и пришли к выводу, что в структуре мозга детей, матери которых пили кофе во время беременности, произошли изменения.

У таких детей наблюдались поведенческие проблемы, проблемы с вниманием и даже гиперактивность. По словам ученых, именно кофеин в период беременности их мам стал причиной таких симптомов.

"Это своего рода небольшие эффекты, и они не вызывают ужасных психических состояний, но вызывают минимальные, но заметные поведенческие проблемы, которые должны заставить нас задуматься о долгосрочных эффектах потребления кофеина во время беременности", - сказал директор Института нейробиологии им. Дель Монте Джон Фокс.

Напомним, эксперт ЮНИСЕФ объяснила, можно ли вакцинироваться от COVID-19 беременным и онкобольным.

Мы также писали о том, что в Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома.

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