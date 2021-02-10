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Вчені розповіли про нову небезпеку вживання кави під час вагітності

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 07:03
Вчені розповіли про нову небезпеку вживання кави під час вагітності Вчені провели нове дослідження про вплив кави на мозок дитини (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У наші дні експерти вважають, що вагітна жінка щодня може вживати до 300 мг кофеїну. За даними нового дослідження, набагато менша кількість кофеїну може чинити вплив на мозок плоду.

Про це повідомляють дослідники з Інституту нейробіології їм. Дель Монте при Медичному центрі Університету Рочестера.

Нове дослідження показує, що кофеїн під час вагітності може змінити важливі мозкові процеси. В результаті це може стати причиною поведінкових проблем дитини в більш пізньому віці.

Вчені проаналізували тисячі знімків мозку дітей у віці 9-10 років і прийшли до висновку, що в структурі мозку дітей, матері яких пили каву під час вагітності, відбулися зміни.

У таких дітей спостерігалися поведінкові проблеми, проблеми з увагою і навіть гіперактивність. За словами вчених, саме кофеїн у період вагітності їх мам став причиною таких симптомів.

"Це свого роду невеликі ефекти, і вони не викликають жахливих психічних станів, але викликають мінімальні, але помітні поведінкові проблеми, які повинні змусити нас задуматися про довгострокові ефекти споживання кофеїну під час вагітності", - сказав директор Інституту нейробіології їм. Дель Монте Джон Фокс.

Нагадаємо, експерт ЮНІСЕФ пояснила, чи можна вакцинуватися від COVID-19 вагітним і онкохворим.

Ми також писали про те, що в Рівному померла жінка, яка прийняла рішення народжувати вдома.

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