Ученые рассказали, какое мясо может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой

Мясо может привести к проблемам со здоровьем (фото: pixabay.com)

Красное мясо может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому с ним нужно быть осторожным. Вместо этого лучше больше употреблять растительного белка.

К таким выводам пришли американские ученые, которые около тридцати лет изучали влияние продукта на организм человека - в частности, мужчин. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Но полностью отказываться от свинины, говядины или баранины украинские эксперты не рекомендуют.

Диетолог Лора Филиппова говорит, что красное мясо - это отличный источник гемового железа. К примеру ребенок, который растет, нуждается в таком мясе. Также красное мясо рекомендовано беременным женщинам.

Правда мясо лучше не жарить, а тушить или запекать. При этом если мясо жарить на открытом огне или на сковородке с высокой температурой и с подсолнечным маслом, то это вызывает деликацию белка и провоцирует онкозаболевания, болезни сердца, инфаркт, инсульт и атеросклероз сосудов.

Также важно придерживаться норм потребления красного мяса. Врачи рекомендуют не больше двух порций красного мяса на неделю. Это примерно 300 грамм. А тем, кому за 40, его нужно есть еще меньше, иначе процессы старения организма будут происходить быстрее.

Напомним, специалисты American Institute for Cancer Research составили список продуктов, которые не стоит употреблять ежедневно.

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