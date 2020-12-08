Эти продукты нельзя есть ежедневно: последствия могут быть очень печальные

Врачи оставили список продуктов, которые нельзя употреблять ежедневно (Фото: pixabay.com)

Даже самые полезные и натуральные продукты нельзя употреблять ежедневно. Некоторые их них годятся только для еженедельного рациона и в большом количестве они могут вместо пользы принести вред организму.

Специалисты American Institute for Cancer Research составили список продуктов, которые не стоит употреблять ежедневно. Об этом сообщается в издании Newsyou.

На первых местах рейтинга таких продуктов оказались котлеты, гуляш, мясные супы, блюда из свинины, говядины и баранины. Ежедневное употребление таких продуктов может привести к риску возникновения злокачественных образований в желудке и кишечнике. Достаточное количество мяса, по мнению ученых, это 50 грамм в неделю. Желательно, чтобы такое мясо готовилось на гриле.

Как отмечают специалисты, организму для того, чтобы переварить мясо, нужно не менее 6-8 часов. А все, что переварится не успеет, начинает разлагаться и выделять вредные вещества, которые разрушают витамин В3. Без этого витамина инсулин перестает выполнять свою функцию и превращать сахар в крови в гликоген. Таким образом, ежедневное употребление мясо в большом количестве, может привести еще и к диабету.

Не стоит ежедневно употреблять колбасные изделия, так как в большинстве из них содержится много вредных добавок, которые ведут к несварению желудка и могут спровоцировать диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, подагру и даже рак.

В яйцах содержится много белка, витаминов А, К, Д, минералы – кальций, натрий, железо, фосфор, калий. Но и этот продукт не стоит употреблять ежедневно, так как в нем содержится много холестерина, а это повышает риск развития атеросклероза сосудов.

Картофель в ежедневном рационе тоже нежелателен, особенно в жареном виде. Такое блюдо бьет по печени и поджелудочной железе. А пюре из-за сливочного масла и молока может повышать уровень сахара в крови. Кроме того, в картофеле содержится много крахмала, а это может привести к набору лишнего веса.

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