Вчені розповіли, які продукти провокують акне: проблем зі шкірою не уникнути

Продукти, які викликають акне (фото: unsplash.com)

Продукти, які негативно впливають на стан шкіри

Акне - хронічне захворювання сальних залоз, що характеризується закупорюванням та запаленням волосяних фолікулів, які можуть виникнути банально при неправильному раціоні.

Відомо, що фастфуд та снеки - шкідлива їжа навіть для абсолютно здорової людини, до того ж, така їжа здатна провокувати запалення шкіри. Сюди можна додати будь-яку жирну їжу.

Постарайтеся прибрати зі свого раціону цукор та білу муку (торти, тістечка, білий хліб, солодку газовану воду), замінивши їх продуктами, багатими клітковиною (цільнозерновий хліб і бобові).

Багато хто не надає значення тому, скільки вживає молочної продукції, адже вважається, що коров'яче молоко і сир корисні для організму. Пацієнтам з акне потрібно пам'ятати, що збільшення споживання молочної продукції може спровокувати появу прищів. Особливо це стосується жирних сирів твердих сортів.

Зайва чашка кави може також спровокувати вугровий висип, оскільки в кавових зернах міститься органічна кислота, яка підвищує рівень кортизолу - гормону стресу.

Дане захворювання може також виникнути через генетику, неполадки в ендокринній системі, інфекції, захворювання шлунково-кишкового тракту, куріння та впливу психо-емоційних перевантажень.

Найчастіше хвороба вражає шкіру обличчя, верхніх відділів спини, грудей, рідше шкіру плечей і передпліч. Варто відзначити, що не існує єдиної схеми лікування, тому найкраще звернутися до дерматолога-косметолога.

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