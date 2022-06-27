Ученые рассказали, что дефицит такого витамина приводит к возникновению деменции

Как витамин влияет на организм

Кроме того, ученые обнаружили прямую связь между недостатком D и развитием старческого слабоумия.

Специалисты изучили данные более чем 300 тыс. человек из Великобритании. Они хотели изучить влияние дефицита витамина D на риск развития деменции и инсульта.

В результате ученые обнаружили, что у тех, у кого выше уровень витамина D, риск деменции меньше, чем у других людей. При этом шансы заболеть старческое слабоумие уменьшаются при повышении уровня этого важного для человека микроэлемента.

Исследователи отметили, что эта связь усиливалась до определенной точки содержания витамина D - до 50 нмоль/л. После повышения концентрации уменьшение риска деменции было менее резким. Учение предполагают, что большую пользу для мозга могут получить люди, которые с помощью добавок доведут свой уровень витамина до 50 нмоль/л.

Добавим, что витамин D - это жирорастворимый витамин, который способен растворяться в жирах и маслах, поэтому длительное время сохраняется в организме.

Также его часто называют "солнечным витамином". Все потому, что главный источник витамина - солнечные лучи. Когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу человека, то в теле синтезируется витамин D.

Однако, несмотря на важность солнца для синтеза витамина, стоит ограничить воздействие солнечного света на кожу. Ведь это может привести к развитию рака кожи.

Люди также могут получать его из пищи. Основные продукты, которые содержат витамин D: