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Ученые рассказали, что дефицит такого витамина приводит к возникновению деменции

Дефицит которого витмина приводит к деменции (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин D помогает организму усваивать и удерживать кальций и фосфор, которые необходимы для построения костей, снижать рост раковых клеток и бороться с инфекциями.

Также дефицит важнейшего витамина повышает риск деменции, говорится в исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания,

Как витамин влияет на организм

Кроме того, ученые обнаружили прямую связь между недостатком D и развитием старческого слабоумия.

Специалисты изучили данные более чем 300 тыс. человек из Великобритании. Они хотели изучить влияние дефицита витамина D на риск развития деменции и инсульта.

В результате ученые обнаружили, что у тех, у кого выше уровень витамина D, риск деменции меньше, чем у других людей. При этом шансы заболеть старческое слабоумие уменьшаются при повышении уровня этого важного для человека микроэлемента.

Исследователи отметили, что эта связь усиливалась до определенной точки содержания витамина D - до 50 нмоль/л. После повышения концентрации уменьшение риска деменции было менее резким. Учение предполагают, что большую пользу для мозга могут получить люди, которые с помощью добавок доведут свой уровень витамина до 50 нмоль/л.

Добавим, что витамин D - это жирорастворимый витамин, который способен растворяться в жирах и маслах, поэтому длительное время сохраняется в организме.

Также его часто называют "солнечным витамином". Все потому, что главный источник витамина - солнечные лучи. Когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу человека, то в теле синтезируется витамин D.

Однако, несмотря на важность солнца для синтеза витамина, стоит ограничить воздействие солнечного света на кожу. Ведь это может привести к развитию рака кожи.

Люди также могут получать его из пищи. Основные продукты, которые содержат витамин D:

  • рыба (лосось, форель, осетр, печень трески, скумбрия, тунец, палтус, сардина);
  • грибы;
  • яичный желток;
  • молоко (соевое, миндальное и коровье);
  • апельсиновый сок.

Раньше эксперты рассказывали, нужно ли принимать витамин D летом.

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