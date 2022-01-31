ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переизбыток этого витамина приводит к камням в почках: не принимайте бездумно!

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 13:06
Переизбыток этого витамина приводит к камням в почках: не принимайте бездумно! Витамин С может приводить к камням в почках (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если употреблять витамин С в больших дозах - это может увеличить риск образования камней в почках в два раза. Этот витамин может провоцировать большинство патологий, поэтому нужно быть с ним осторожным.

Об этом сообщает издание Express ссылаясь на данные Гарвардской медицинской школы.

Чрезмерное потребление витамина С вызывает токсические реакции, что отразится на состоянии почек, уверены ученые. В них начнут образовываться камни, от которых не получится избавиться без лекарств и оперативного вмешательства.

Камни могут развиваться в одной или обеих почках сразу и чаще всего поражают людей в возрасте от 30 до 60 лет. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Исследования, проведенные в 2013 году показали, что у мужчин, которые принимали двойную дозу витамина C, удваивался риск образования камней в почках.

Прописывать себе витамины и употреблять их бездумно ни в коем случае нельзя.

Если вы подозреваете у себя дефицит – лучше сдать все необходимые анализы.

Безопасная доза витамина С

Чтобы свести к минимуму риск образования камней в почках, Национальный институт здоровья рекомендует взрослым ограничить потребление витамина С до 2000 мг в день.

"Исследования показали, что сорбция витамина С снижается до менее чем 50 процентов при приеме доз более 1000 мг", - говорят ученые.

Однако пищевые диетические источники витамина С, такие как красный перец, папайя и цитрусовые, считаются безопасными.

Читайте также, какими препаратами нельзя сбивать температуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
витамины
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух