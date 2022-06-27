Вчені розповіли, що дефіцит такого вітаміну призводить до виникнення деменції

Як вітамін впливає на організм

Окрім того, вчені виявили прямий зв’язок між недоліком D та розвитком старечого недоумства.

Фахівці вивчили дані більш ніж 300 тис. людей із Великобританії. Вони хотіли вивчити вплив дефіциту вітаміну D на ризик розвитку деменції та інсульту.

В результаті вчені виявили, що у тих, у кого вищий рівень вітаміну D, ризик деменції менший, ніж у інших людей. При цьому шанси захворіти на старече недоумство зменшуються при підвищенні рівня цього найважливішого для людини мікроелемента.

Дослідники відзначили, що цей зв’язок посилювався до певної точки вмісту вітаміну D - до 50 нмоль/л. Після підвищення концентрації зменшення ризику деменції було менш різким. Вчені припускають, що велику користь для мозку можуть отримати люди, які за допомогою добавок доведуть свій рівень вітаміну до 50 нмоль/л.

Додамо, що вітамін D - це жиророзчинний вітамін, який здатний розчинятися у жирах та оліях, тому тривалий час зберігається в організмі.

Також його часто називають "сонячним вітаміном". Все тому, що головне джерело вітаміну - сонячне проміння. Коли ультрафіолетове проміння потрапляє на шкіру людини, то у тілі синтезується вітамін D.

Однак, попри важливість сонця для синтезу вітаміну, варто обмежити вплив сонячного світла на шкіру. Адже це може призвести до розвитку раку шкіри.

Люди також можуть отримувати його з їжі. Основні продукти, які містять вітамін D: