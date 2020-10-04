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Ученые рассказали, дефицит какого витамина приводит к ожирению и задержке роста

Автор: Styler

Эксперты рассказали о том, нехватка какого витамина способствует ожирению

Ученые из Университета штата Северная Каролина заявили, что дефицит витамина D на раннем этапе развития может нарушить метаболический баланс между ростом и накоплением жира.

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Для эксперимента использовались рыбки данио-рерио. В течение четырех месяцев они были на особой диете. Одну часть рыбок лишили витамина D, а второй – наоборот давали еду, обогащенную витамином D. Также была контрольная группа без вмешательств. Об этом сообщает МедикФорум.

После этого ученые изучили их размер, плотность костей, уровень триглицеридов, липидов, холестерина и витамина D. Они также изучили метаболизм, мобилизацию жира и стимулирование роста.

Таким образом, удалось выяснить, что рыбки, которым не давали витамин D были в среднем на 50% меньше, чем в двух других группах. Кроме того, у них было значительно больше жировых запасов.

После этого данную группу рыбок перевели на диету, обогащенную витамином D. На такой диете они провели полгода. Результаты исследования показали, что рыбки начали расти и использовать накопленный жир, но они все равно не могли догнать по размеру другие группы рыбок. При этом у них также сохранились жировые отложения.

Напомним, что ученые также считают, что существует огромная зависимость между недосыпом и набором лишних килограмм.

Ученые также рассказали, какая плохая привычка провоцирует болезни.

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