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Ученые рассказали, как антибиотики могут навредить младенцу

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Пятница 18 февраля 2022 20:05
Ученые рассказали, как антибиотики могут навредить младенцу Как антибиотики могут навредить младенцу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые выяснили, что лечение детей антибиотиками в первую неделю жизни ухудшает пищеварение молока у младенца.

Об этом пишет Nature Communications.

По словам специалистов, клиницисты должны рассмотреть вопрос об использовании антибиотиков таким образом, чтобы причинить наименьший вред микробиому новорожденных.

Однако, в большинстве случаев антибиотики назначают без необходимости, поскольку лишь у небольшой части тех, кто получает лекарства, в конце концов диагностируют инфекцию.

Поэтому ошибочное назначение антибиотиков в первую неделю жизни можно назвать оправданным, ведь это может привести к серьезным последствиям.

Исследователи из университетов Эдинбурга и Бирмингема провели клиническое испытание с участием 227 детей, чтобы проанализировать, как антибиотики влияют на микробиом новорожденного.

Что показало исследование

Отмечается, что около 147 младенцев с подозрением на сепсис получили 1 из 3 стандартных курсов лечения антибиотиками. Их результаты сравнивались с результатами 80 детей без подозрений на инфекцию, которым не назначали антибиотики.

Выяснилось, что у новорожденных, которым назначали антибиотики, обнаружили значительное снижение уровня различных видов бифидобактерий по сравнению с детьми, которым не давали антибиотики. Ученые говорят, что эти микробы помогают переваривать грудное молоко человека и способствуют здоровью кишечника.

Также выявила увеличение количества потенциально болезнетворных бактерий и генов, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Изменения в микробиоме и генах устойчивости к противомикробным препаратам сохранялись в течение как минимум 12 месяцев и не улучшались при грудном вскармливании.

Ученые обнаружили, что из трех испытанных схем лечения антибиотиками комбинация пенициллина и гентамицина имела наименее вредное влияние на микробиом и на образование генов устойчивости к противомикробным препаратам.

Ранее мы сообщали, что частое применение лекарства чревато неприятным последствием.

Также мы писали, какие лекарства очень опасны для пожилых людей.

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