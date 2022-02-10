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Частое применение этих лекарств грозит неприятным последствием: пострадают уши и голова

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Четверг 10 февраля 2022 16:47
Частое применение этих лекарств грозит неприятным последствием: пострадают уши и голова Фото: Какие лекарства вызывают шум в ушах и голове (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медики сообщили, что частое употребление обезболивающих средств увеличивает риск возникновения шума в ушах. Это касается безрецептурных препаратов, которые часто употребляют от головной боли и во время простуд.

Об этом говорится в результатах исследования Brigham and Women’s Hospital.

Как сообщают ученые, ежедневное употребление анальгетиков увеличивает риск тиннитуса на 20%. Имеется в виду препараты вроде аспирина, парацетамола или нурофена.

Тиннитус – это шум в ушах или голове. Пациенты описывают такие звуки как хлопки, топот, звон, щебетание птиц, свист или рев. Некоторые описывают это как звуки товарного поезда, который катается с ревом в голове. И такое состояние наблюдается у 10% жителей Земли.

Исследователи проанализировали данные медицинских записей почти 70 тысяч женщин от 30 до 45 лет, за которыми наблюдали более 20 лет.

Оказалось, что прием препаратов с парацетамолом увеличивает риск шума в голове на 18%. Регулярный прием нестероидных противовоспалительных лекарств – на 17%. А прием умеренных доз аспирина (100 мг в день) повышает риск развития звона в ушах и голове на 16%.

Медики подчеркнули, что полный отказ от парацетамола, аспирина и нурофена не всегда может помочь, так как эти лекарства часто входят в состав средств от простуды и насморка.

Что еще может вызывать звон в ушах

Фантомный шум в ушах может быть связан со многими заболеваниями. И воздействие на мозг в течении длительного времени может привести даже к потере слуха.

Шум в ушах может вызывать скопление серы в ушном канале, инфекция уха или носовых пазух, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. А также – аллергия, опухоли, проблемы с сердцем, болезни челюсти и шеи.

При появлении такого симптома, стоит пересмотреть препараты, которые вы употребляете очень часто. И обязательно – пройти осмотра у ЛОРа.

Напомним, ранее мы писали о том, что педиатр назвал признаки COVID-19 у детей.

А также рассказывали о том, что Комаровский назвал нетипичные признаки COVID-19, которые должны тревожить.

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