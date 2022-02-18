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Вчені розповіли, як антибіотики можуть нашкодити немовляті

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П'ятниця 18 лютого 2022 20:05
Вчені розповіли, як антибіотики можуть нашкодити немовляті Як антибіотики можуть нашкодити немовляті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені з'ясували, що лікування дітей антибіотиками в перший тиждень життя погіршує травлення молока у немовляти.

Про це пише Nature Communications.

За словами фахівців, клініцисти повинні розглянути питання про використання антибіотиків таким чином, щоб заподіяти найменшу шкоду мікробіому новонароджених.

Однак, у більшості випадків антибіотики призначають без необхідності, оскільки лише у невеликої частини тих, хто отримує ліки, зрештою діагностують інфекцію.

Тому помилкове призначення антибіотиків у перший тиждень життя можна назвати виправданим, адже це може призвести до серйозних наслідків.

Дослідники з університетів Единбурга та Бірмінгема провели клінічне випробування за участю 227 дітей, щоб проаналізувати, як антибіотики впливають на мікробіом новонародженого.

Що показало дослідження

Зазначається, що близько 147 немовлят із підозрою на сепсис отримали 1 із 3 стандартних курсів лікування антибіотиками. Їхні результати порівнювали з результатами 80 дітей без підозр на інфекцію, яким не призначали антибіотики.

З'ясувалось, що у новонароджених, яким призначали антибіотики, виявили значне зниження рівня різних видів біфідобактерій у порівнянні з дітьми, яким не давали антибіотики. Вчені кажуть, що ці мікроби допомагають перетравлювати грудне молоко людини та сприяють здоров'ю кишківника.

Також виявила збільшення кількості потенційно хвороботворних бактерій та генів, пов'язаних зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Зміни в мікробіомі та генах стійкості до протимікробних препаратів зберігалися впродовж як мінімум 12 місяців і не покращувалися при грудному вигодовуванні.

Науковці виявили, що з трьох випробуваних схем лікування антибіотиками комбінація пеніциліну і гентаміцину мала найменш шкідливий вплив на мікробіом та на утворення генів стійкості до протимікробних препаратів.

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