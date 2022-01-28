Эти лекарства очень опасны для пожилых людей: проверьте аптечку

Очень многие пожилые люди принимают лекарства, которые потом приводят их к смерти. К такому выводу пришли ученые из США.

Об этом сообщает Спутник.Грузия.

Какие препараты опасны

Самыми опасными лекарствами для пожилых людей, от которых им лучше отказаться, ученые назвали плохо выводящиеся из почек препараты.

Очень опасны для людей 60+ лекарства от диабета с длительным периодом полувыведения, которые могут вызвать гипогликемию.

Мышечные релаксанты, которые обладают седативным действием, вызывают у некоторых пожилых людей головокружение, тошноту, поносы или запоры.

Бензодиазепины также вошли в список нежелательных лекарств – они вызывают у людей преклонного возраста когнитивные нарушения.

С осторожностью людям в возрасте стоит употреблять антихолинергические антигистаминные лекарства.

Такие лекарства могут у пенсионеров вызвать когнитивные нарушения, бред, задержку мочеиспускания и запоры.

Опасны для пожилых людей калийсберегающие диуретики, которые могут вызвать нарушения сердечной деятельности и аритмию при нарушении функции почек.

Масло от запоров

Также противопоказано к употреблению минеральное масло для лечения запоров, так как в нем содержится аспирин, а он приводит в некоторых случаях к пневмонии.