Ученые раскрыли загадку известной картины Пабло Пикассо

Выяснилось, что на холсте изначально был изображен обнаженный портрет присевшей женщины. Данную работу назвали "Одинокая присела обнаженной" ("The Lonesome Crouching Nude").

"Завтрак слепого"

Картина относится к "голубому периоду" творчества Пикассо, когда художник еще только выбирал свой путь в искусстве. Эксперты считают, что в то время у него не было денег, а материалы были дорогими, поэтому ему пришлось закрасить прежнюю работу новой.

"Одинокая присела обнаженной"

Специалисты восстановили первое изображение на картине с помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа. Нейросеть, которая изучила работы Пикассо, добавила мазки в стиле художника. После чего авторы воссоздали скрытую картину и напечатали ее на холсте с помощью 3D-принтера.

"Одинокая присела обнаженной"

"Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто, 48 лет спустя после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана", - заявил физик из Университетского колледжа Лондона Джордж Канн.