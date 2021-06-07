Ученые раскрыли один секрет, который позволит нам быть максимально счастливыми

Чувство счастья для каждого человека очень индивидуально. Кто-то, казалось бы, имеет все, но при этом пребывает в постоянном унынии, а для кого-то минимума благ достаточно, чтобы встречать каждое утро с улыбкой. Ученые говорят, что секрет счастья прост и кроется у каждого из нас в голове.

Чтобы достичь чувства счастья, достаточно уменьшить свои ожидания. Но делать это необходимо не настолько низко, чтобы не чувствовать себя ничтожными.

Умерьте свои ожидания от жизни, чтобы не разочаровываться из-за того, что они не осуществляются

Именно такая формула и является основой счастливой жизни.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Для этого они запустили проект по расчету уровня счастья.

Его целью является поиск простейшего уравнения, объясняющего, что именно делает нас счастливыми. Ученые создали мобильную игру, которая побуждает пользователей принимать рискованные решения и предварительно высказывать свои предположения о том, насколько они будут успешными.

Более 18 000 человек скачали игру, что позволило ученым проследить связь между результативностью, ожиданиями и уровнем счастья у людей.

Умеренные ожидания увеличивают вероятность приятных сюрпризов

Ученые установили, что счастье связано с ожиданиями, и умеренные ожидания увеличивают вероятность приятного сюрприза. А если они чрезмерно и постоянно завышены, их несоответствие действительности делает человека несчастным.