Вчені розкрили один секрет, які дозволить нам бути максимально щасливими

Почуття щастя для кожної людини дуже індивідуальне. Хтось, здавалося б, має все, але при цьому перебуває в постійній печалі, а для когось мінімуму благ достатньо, щоб зустрічати ранки з усмішкою. Вчені кажуть, що секрет щастя простий і криється у кожного з нас в голові.

Щоб досягти почуття щастя, досить зменшити свої очікування. Але робити це необхідно не настільки низько, щоб не відчувати себе нікчемними.

Стримайте свої очікування від життя, щоб не розчаровуватися через те, що вони не здійснюються

Саме така формула і є основою щасливого життя.

До такого висновку прийшли вчені з Університетського коледжу Лондона. Для цього вони запустили проект з розрахунку рівня щастя.

Його метою є пошук найпростішого рівняння, яке пояснює, що саме робить нас щасливими. Вчені створили мобільну гру, яка спонукає користувачів приймати ризиковані рішення і попередньо висловлювати свої припущення про те, наскільки вони будуть успішними.

Більше 18 000 людей завантажили гру, що дозволило вченим простежити зв'язок між результативністю, очікуваннями і рівнем щастя у людей.

Помірні очікування збільшують ймовірність приємних сюрпризів

Вчені встановили, що щастя пов'язане з очікуваннями, і помірні очікування збільшують ймовірність приємного сюрпризу. А якщо вони надмірно і постійно завищені, їх невідповідність дійсності робить людину нещасною.