Ученые раскрыли неожиданную пользу объятий

Ученые исследовали, как организм человека реагирует на объятия. Как выяснилось, главными реакциями организма является ощущение доверия, спокойствия, безопасности и симпатии. При этом обнимать можно не только людей. Такие же чувства можно испытать, обнимая домашних животных, например.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в немецком издании SWR Fernsehen.

Ученые выяснили, что происходит в человеческом организме после 20-секундных объятий. Человек, которого обнимают, ощущает доверие, симпатию, безопасность и спокойствие, что благоприятно воздействует как на психику, так и физическое самочувствие.

В момент объятий наш организм продуцирует химические вещества, которые связаны с испытанием счастья. Например, окситоцин оказывает успокаивающее воздействие, помогает избавиться от стресса и укрепляет межчеловеческие отношения.

Согласно исследованию Американского психосоматического общества, уже после 20 секунд объятий у пар обнаруживается повышение уровня окситоцина. По результатам нового исследования, такие же результаты можно получить, обнимая домашних любимцев.

"Так, в университете шведского города Шевде было выявлено положительное воздействие объятий с собаками", - отмечает издание.

Также медленное поедание вкусной еды может повысить выработку окситоцина, считают шведские ученые. А невролог Себастьян фон Берг из Бремена также советует обнимать дерево.

"Это кажется смешным, но, если однажды попробовать, вы заметите: это дает приятное, сильное чувство", - говорится в статье.

По данным ученых, существуют также объективные факторы, которые могут обусловливать идеальные объятия. Выяснилось, что средние по силе объятия помогают достичь спокойствия. А обнимашки дольше 20 секунд в детском возрасте могут вызывать беспокойство. Кроме того, существует определенная зависимость между тем, какой рукой человек обнимает другого.

"Из наблюдений за сотнями встреч в зонах прилета и вылета в аэропорту они сделали вывод: если имеют место чувства, люди чаще обнимают другого человека левой рукой. Левая половина тела управляется правым полушарием головного мозга, которое активно участвует в обработке положительных и отрицательных эмоций", - сказал Биопсихолог Себастьян Окленбург из Бохума изданию.

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