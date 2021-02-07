Вчені розкрили несподівану користь обіймів

Вчені дослідили, як організм людини реагує на обійми. Як з'ясувалося, головними реакціями організму є відчуття довіри, спокою, безпеки та симпатії. При цьому обіймати можна не тільки людей. Схожі відчуття можна простежити, наприклад, з домашніми тваринами.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані в німецькому виданні SWR Fernsehen.

Вчені з'ясували, що відбувається в людському організмі після 20-секундних обіймів. Людина, яку обіймають, відчуває довіру, симпатію, безпеку і спокій, що добре впливає на психіку, так і фізичне самопочуття.

В момент обіймів наш організм продукує хімічні речовини, які пов'язані з випробуванням щастя. Наприклад, окситоцин має заспокійливу дію, допомагає позбутися від стресу і зміцнює міжлюдські відносини.

Згідно з дослідженням Американського психосоматичного суспільства, вже після 20 секунд обіймів у пар виявляється підвищення рівня окситоцину. За результатами нового дослідження, такі ж результати можна отримати, обіймаючи домашніх улюбленців.

"Так, в університеті шведського міста Шевде було виявлено позитивний вплив обіймів з собаками", - зазначає видання.

Також повільне поїдання смачної їжі може підвищити вироблення окситоцину, вважають шведські вчені. А невролог Себастьян фон Берг з Бремена також радить обіймати дерево.

"Це здається смішним, але, якщо одного разу спробувати, ви помітите: це дає приємне, сильне почуття", - йдеться в статті.

За даними вчених, існують об'єктивні фактори, які можуть обумовлювати ідеальні обійми. З'ясувалося, що середні по силі обійми допомагають досягти спокою. А обійми довше 20 секунд в дитячому віці можуть викликати занепокоєння. Крім того, існує певна залежність між тим, якою рукою людина обіймає іншу.

"Зі спостережень за сотнями зустрічей у зонах прильоту і вильоту в аеропорту вони зробили висновок: якщо мають місце почуття, люди частіше обіймають іншу людину лівою рукою. Ліва половина тіла управляється правою півкулею головного мозку, яка активно бере участь в обробці позитивних і негативних емоцій", - сказав Біопсихолог Себастьян Окленбург з Бохума виданню.

Нагадаємо, що раніше вчені розвіяли міфи, пов'язані зі шкодою сну після прийняття їжі в обід.

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