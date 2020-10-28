Вчені попередили про небезпечні процеси на Сонці: торкнеться всіх землян

Сонце стає небезпечним для Землі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені вважають, що динозаври могли вимерти через процеси на Сонці

Сонце – розжарена зірка, в коло якої будується наша Сонячна система. Як і всі зірки, вона має певний життєвий цикл. Він досить тривалий. Загине небесне тіло через 4,5 мільярда років, однак перед своєю смертю температура зорі істотно зросте. Вона росте і зараз і стає все небезпечніше для землян. Про це пише видання Space.

Перше, з чим нам доводиться боротися, – це з самим старим Сонцем. Оскільки синтез водню триває всередині Сонця, результат цієї реакції – гелій – накопичується в ядрі.

З усіма відходами, що висять навколо Сонця стає все важче. Але внутрішня вага атмосфери Сонця не змінюється, тому для підтримання рівноваги сонця доводиться підвищувати температуру своїх термоядерних реакцій, що, за іронією долі, призводить до підвищення тепла ядра.

Це означає, що з віком сонце стає все яскравіше. Динозаври знали більш тьмяне сонце, що ми бачимо сьогодні, і всього через кілька сотень мільйонів років Земля стане занадто гарячою, щоб люди могли на ній жити. Наша атмосфера буде знищена. Наші океани випаруються. Якийсь час ми будемо виглядати як Венера, замкнена в задушливій атмосфері вуглекислого газу. А потім стане ще гірше.

На останніх стадіях синтезу водню наше Сонце буде роздуватися і роздуватися, стаючи спотвореним і яскраво-червоним. Червоне велетенське Сонце напевно поглине Меркурій і Венеру. Воно може пощадити Землю, а може і не пощадити, в залежності від того, наскільки Сонце буде велике. Якщо розширена атмосфера Сонця досягне нашого світу, Земля розчиниться менше ніж за добу.

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