Ученые представили калькулятор питания, чтобы рассчитывать диету для продления жизни

Специалисты обращают внимание, что пища оказывает важнейшее значение для здоровья, и, по оценкам, во всем мире факторы риска, связанные с питанием, ежегодно вызывают 11 миллионов смертей и 255 миллионов лет жизни с инвалидностью.

Сколько лет дополнительно можно "наесть"

Группа ученых взяла методологию моделирования с использованием метаанализа, данных исследования "Глобальное бремя болезней" (2019 года) и методологии таблицы продолжительности жизни, и показали, как увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при длительном переходе от типичного западного рациона питания к оптимизированному рациону может добавить для молодых людей дополнительные 10 лет жизни.

Отмечается, что самый лучший результат можно получить, употребляя больше бобовых, цельнозерновых и орехов, а также меньшее количество красного и переработанного мяса.

Для пожилых людей полезность будет хоть и существенной, но не такой большой - диета может позволить увеличить продолжительность жизни на 7% или более для обоих полов во всех возрастных группах.

Разработанный онлайн-калькулятор Food4HealthyLife - модель поддержки принятия решений - позволяет мгновенно оценить влияние ряда диетических изменений на продолжительность жизни. Вот на него линк: https://food4healthylife.org/

Подробнее о выводах ученых

Учеными были представлены оценки для оптимизированной диеты и диеты с подходом к осуществимости.

Оптимальная диета включала значительно более высокое потребление, чем типичная диета, состоящая из цельных зерен, бобовых, рыбы, фруктов, овощей, и включала горсть орехов, а также ограничение красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен.

Диета с подходом к осуществимости была средней точкой между оптимальной и типичной западной диетой.

Отмечается, что устойчивый переход от типичной западной диеты к оптимальной диете с 20-летнего возраста приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни - в среднем - на 10,7 лет для женщин и 13 лет для мужчин.

Переход от типичной диеты к оптимизированной диете в возрасте 60 лет увеличит ОПЖ на 8 лет для женщин и 8,8 лет для мужчин, а 80-летние повысят прирост 3,4 года.

Изменение диеты с типичной на выполнимую увеличило бы ОПЖ на 6,2 лет для 20-летних женщин и на 7,3 лет для мужчин.

Оценка влияния выбора продуктов питания на ожидаемую продолжительность жизни - модельное исследование (фото: скрин journals.plos.org)