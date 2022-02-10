Ученые представили калькулятор питания, чтобы рассчитывать диету для продления жизни

Фраза древнегреческого мудреца и отца медицины Гиппократа "Мы то, что мы едим" давно стала крылатой. Современные же ученые рассмотрели значение рациона на здоровье человека как основополагающее, и разработали модель поддержки принятия решений, которая предсказывает, как выбор диеты влияет на ожидаемую продолжительность жизни.
Результаты исследования обнародованы в медицинском журнале Plos Medicine.
Специалисты обращают внимание, что пища оказывает важнейшее значение для здоровья, и, по оценкам, во всем мире факторы риска, связанные с питанием, ежегодно вызывают 11 миллионов смертей и 255 миллионов лет жизни с инвалидностью.
Группа ученых взяла методологию моделирования с использованием метаанализа, данных исследования "Глобальное бремя болезней" (2019 года) и методологии таблицы продолжительности жизни, и показали, как увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при длительном переходе от типичного западного рациона питания к оптимизированному рациону может добавить для молодых людей дополнительные 10 лет жизни.
Отмечается, что самый лучший результат можно получить, употребляя больше бобовых, цельнозерновых и орехов, а также меньшее количество красного и переработанного мяса.
Для пожилых людей полезность будет хоть и существенной, но не такой большой - диета может позволить увеличить продолжительность жизни на 7% или более для обоих полов во всех возрастных группах.
Разработанный онлайн-калькулятор Food4HealthyLife - модель поддержки принятия решений - позволяет мгновенно оценить влияние ряда диетических изменений на продолжительность жизни. Вот на него линк: https://food4healthylife.org/
Учеными были представлены оценки для оптимизированной диеты и диеты с подходом к осуществимости.
Оптимальная диета включала значительно более высокое потребление, чем типичная диета, состоящая из цельных зерен, бобовых, рыбы, фруктов, овощей, и включала горсть орехов, а также ограничение красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен.
Диета с подходом к осуществимости была средней точкой между оптимальной и типичной западной диетой.
Оценка влияния выбора продуктов питания на ожидаемую продолжительность жизни - модельное исследование (фото: скрин journals.plos.org)
Ранее сообщалось, что академик рассказал, какое питание продлевает жизнь, и озвучил два главных правила.
Напомним также, перед этим мы называли продукты, которые каждый день едят долгожители во всем мире.