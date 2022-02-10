Вчені представили калькулятор харчування, щоб розраховувати дієту для продовження життя

Фахівці звертають увагу, що їжа має найважливіше значення для здоров'я, і, за оцінками, у всьому світі фактори ризику, пов'язані з харчуванням, щорічно викликають 11 мільйонів смертей і 255 мільйонів років життя з інвалідністю.

Скільки років додатково можна "наїсти"

Група науковців взяла методологію моделювання з використанням метааналізу, даних дослідження "Глобальний тягар хвороб "(2019 року) і методології таблиці тривалості життя, і показали, як збільшення очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при тривалому переході від типового західного раціону до оптимізованого раціону може додати для молодих людей додаткові 10 років життя.

Зазначається, що найкращий результат можна отримати, вживаючи більше бобових, цільнозернових і горіхів, а також меншу кількість червоного і переробленого м'яса.

Для літніх людей корисність буде хоч і суттєвою, але не такою великою - дієта може дозволити збільшити тривалість життя на 7% або більше для обох статей у всіх вікових групах.

Розроблений онлайн-калькулятор Food4HealthyLife - модель підтримки прийняття рішень - дозволяє миттєво оцінити вплив ряду дієтичних змін на тривалість життя. Ось на нього лінк: https://food4healthylife.org/

Детальніше про висновки вчених

Науковцями були представлені оцінки для оптимізованої дієти та дієти з підходом до здійсненності.

Оптимальна дієта включала значно вище споживання, ніж типова дієта, що складається з цільних зерен, бобових, риби, фруктів, овочів, і включала жменю горіхів, а також обмеження червоного і переробленого м'яса, підсолоджених цукром напоїв і рафінованих зерен.

Дієта з підходом до доцільності була середньою точкою між оптимальною та типовою західною дієтою.

Зазначається, що стійкий перехід від типової західної дієти до оптимальної дієти з 20-річного віку призведе до збільшення очікуваної тривалості життя - в середньому - на 10,7 років для жінок і 13 років для чоловіків.

Перехід від типової дієти до оптимізованої дієти у віці 60 років збільшить ОТЖ на 8 років для жінок і 8,8 років для чоловіків, а 80-річні підвищать приріст 3,4 року.

Зміна дієти з типовою на здійсненну збільшило б ОТЖ на 6,2 років для 20-річних жінок і на 7,3 років для чоловіків.

Оцінка впливу вибору продуктів харчування на очікувану тривалість життя - модельне дослідження (фото: скрін journals.plos.org)