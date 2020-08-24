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Ученые поймали загадочный повторяющийся сигнал из космоса и выяснили его источник

Понедельник 24 августа 2020 13:28
Ученые поймали загадочный повторяющийся сигнал из космоса и выяснили его источник
Ученые поймали сигнал из космоса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Астрономы снова зафиксировали мощный радиосигнал из космоса

Ученым удалось поймать загадочный сигнал из космоса, который повторяется с определенной цикличностью. Астрономы говорят, что быстрые радиовсплески (FRB) очень загадочны, поэтому никогда нет гарантии поймать их снова из того же источника.

А вот источник под названием FRB 121102 не просто повторяется, он повторялся с заметным циклом. Он "молчит" 67 дней, а затем в течение примерно 90 дней, он снова просыпается, "выплевывая" повторяющиеся миллисекундные радиовспышки, прежде чем замолчать. Затем весь 157-дневный цикл повторяется, пишет Sciencealert.

Ученые говорят, что быстрые радиовсплески длятся всего несколько миллисекунд. До нас они доходят от галактик на расстоянии от миллионов до миллиардов световых лет. Но они чрезвычайно могущественны, ведь за эти миллисекунды могут выпустить столько энергии, сколько сотни миллионов Солнц.

В большинстве случаев они вспыхивают только раз, но бывают и исключения. Сейчас ученые вплотную приблизились к разгадке этой тайны.

Еще до того, как повторяющийся цикл был обнаружен астрономом из Манчестерского университета Каустубом Раджвадом и его командой, FRB 121102 уже был известен как самый активный из обнаруженных быстрых радиовсплесков, несколько раз дававший повторяющиеся всплески с момента своего открытия в 2012 году.

Астрономам удалось отследить и источник этого всплеска. Это звездообразование в карликовой галактике на расстоянии 3 миллиардов световых лет от нас.

Ранее ученые выяснили, что источником загадочных радиосигналов из космоса могут магнетары - нейтронные звезды, обладающие исключительно сильным магнитным полем. Их диаметр всего 20-30 километров, но масса больше Солнца.

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